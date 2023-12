Portes ouvertes à la Maison Familiale Rurale du Périgord Vert Chateau de la Filolie Thiviers, 27 janvier 2024, Thiviers.

Thiviers Dordogne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-27 09:00:00

fin : 2024-01-27 13:00:00

Présentation des formations par alternance 4ème, 3ème – Bac Pro, BPJEPS – CQP par l’équipe pédagogique.

Visite de l’établissement et des installations.

Chateau de la Filolie

Thiviers 24800 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-13 par Isle-Auvézère