Les Nuits de l’Orphelinat Château de la Ferté Saint Aubin La Ferté-Saint-Aubin, 28 octobre 2023, La Ferté-Saint-Aubin.

La Ferté-Saint-Aubin,Loiret

À la nuit tombée, découvrez l’histoire maudite de l’Orphelinat Saint Léon !

Vous aurez 1h30 pour lever le voile sur les secrets de l’orphelinat et partir à l’aventure sur nos nocturnes hantées !.

2023-10-28 fin : 2023-10-28 22:00:00. EUR.

Château de la Ferté Saint Aubin

La Ferté-Saint-Aubin 45240 Loiret Centre-Val de Loire



When night falls, discover the cursed history of the Saint Léon Orphanage!

You’ll have 1h30 to uncover the secrets of the orphanage and set off on an adventure on our haunted nocturnes!

Al caer la noche, ¡descubre la historia maldita del Orfanato Saint Léon!

Tendrás una hora y media para descubrir los secretos del orfanato y embarcarte en una aventura nocturna embrujada

Entdecken Sie bei Einbruch der Dunkelheit die verfluchte Geschichte des Waisenhauses Saint Léon!

Sie haben 1,5 Stunden Zeit, um die Geheimnisse des Waisenhauses zu lüften und sich auf eine abenteuerliche Reise durch die Spuknacht zu begeben!

Mise à jour le 2023-10-26 par ADRT45