Meurtre au Château Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, samedi 17 février 2024.

Meurtre au Château Menez l’enquête sur une affaire de meurtre à travers un parcours immersif et théâtral autour d’une intrigue historique dans les couloirs du château. 17 février 10 mars Château de la Ferté-Saint-Aubin Voir http://www.chateau-ferte.com/

Début : 2024-02-17T13:00:00+01:00 – 2024-02-17T17:00:00+01:00

Fin : 2024-03-10T13:00:00+01:00 – 2024-03-10T17:00:00+01:00

Plongez en février 1923, après la mystérieuse mort du propriétaire du Château de la Ferté Saint Aubin, Hyacinthe O’Gorman. Les seuls suspects de cette affaire sont ses quatre frères, présents la veille pour une réunion familiale au sein du domaine. Vivez cette investigation immersive et théâtrale animée par des acteurs en incarnant les enquêteurs qui devront réaliser des interrogatoires, trouver des indices et confronter les principaux suspects.

Château de la Ferté-Saint-Aubin 7 route d’Orléans, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 52 72 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-ferte.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-ferte.com »}]

