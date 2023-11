Le Château du Père Noël Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin, 2 décembre 2023, La ferte-saint-aubin.

Le Château du Père Noël 2 décembre 2023 – 6 janvier 2024 Château de la Ferté-Saint-Aubin Voir https://www.chateau-ferte.com/fr/

En famille ou entre amis, vous serez accueillis par les lutins du Père Noël qui vous feront part de leur inquiétude : depuis quelques semaines, le Père Noël est malade… Votre but sera donc de le remettre sur pied ! Pour cela, vous devrez visiter tout son château et rassembler ce a quoi il tient le plus : des écuries avec ses animaux miniatures en passant par ses appartements privés, les cuisines avec sa recette de gâteau favorite ou encore le grenier des jouets ! Au cours de votre visite, vous devrez observer, toucher, sentir, gouter, chanter et fabriquer jusqu’à votre rencontre finale avec le Père Noël. De 2 à 99 ans, nous vous proposons une aventure enchantée par petits groupes durant laquelle vous plongerez dans des décors féériques !

Parking gratuit

Porte bébé obligatoire, les poussettes ne sont pas autorisées à l’intérieur du château

Château de la Ferté-Saint-Aubin 7 route d’Orléans, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 52 72 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-ferte.com/fr/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-ferte.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-02T13:00:00+01:00 – 2023-12-02T17:00:00+01:00

2024-01-06T13:00:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00

FMACEN045V507OV1

Château de la Ferté