Les Fantômes de la Ferté 21 octobre – 5 novembre Château de la Ferté-Saint-Aubin Voir http://www.chateau-ferte.com/

Offrez-vous un parcours hanté au château pour Halloween !

Au cours d’un parcours immersif en famille ou entre amis, vous devrez parcourir le château de la cave au grenier pour comprendre son histoire et la malédiction qui pèse dessus depuis plusieurs centaines d’années…

Observation, réflexion et travail d’équipe seront nécessaires pour réussir votre quête !

Le château sera entièrement plongé dans une ambiance hantée, le parcours immersif que vous allez réaliser peut être angoissant sur certaines parties.

Une visite libre du château est disponible le matin entre 11h00 et 13h00.

De 14h00 à 18h00 l’intérieur du château est réservé à l’animation les Fantômes de La Ferté. Le château est plongé dans l’obscurité avec des ambiances sonores lumineuses et hantées.

Château de la Ferté-Saint-Aubin 7 route d’Orléans, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 52 72 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-ferte.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « laferte@tousauchateau.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T14:00:00+02:00 – 2023-10-21T18:00:00+02:00

2023-11-05T13:00:00+01:00 – 2023-11-05T17:00:00+01:00

FMACEN045V507OIV

tous au château