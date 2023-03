Pâques au Château Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’Évènement: La Ferté-Saint-Aubin

Pâques au Château Château de la Ferté-Saint-Aubin, 8 avril 2023, La ferte-saint-aubin. Pâques au Château 8 – 10 avril Château de la Ferté-Saint-Aubin Voir http://www.chateau-ferte.com/ Pour Pâques 2023, le Château de la Ferté Saint Aubin vous donne rendez-vous dans ses bois pour partir à la chasse aux œufs, une aventure familiale palpitante ! Fouillez chaque recoin pour mettre la main sur les œufs demandés parmi les 6 000 dissimulés. Parmi eux se cache un œuf doré qui vous permettra de gagner une récompense. Le trouverez-vous ? Château de la Ferté-Saint-Aubin 7 route d’Orléans, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin [{« type »: « phone », « value »: « 02 38 76 52 72 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-ferte.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-ferte.com »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-08T11:00:00+02:00 – 2023-04-08T18:00:00+02:00

2023-04-10T11:00:00+02:00 – 2023-04-10T18:00:00+02:00 FMACEN045V509W00 Château de la Ferté Saint Aubin

