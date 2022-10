La course contre la peste Château de la Ferté-Saint-Aubin La ferte-saint-aubin Catégorie d’évènement: La Ferté-Saint-Aubin

La course contre la peste 28 – 31 octobre Château de la Ferté-Saint-Aubin

Halloween au château de la Ferté ! Château de la Ferté-Saint-Aubin 7 route d’Orléans, La ferte-saint-aubin La ferte-saint-aubin Octobre 1748, le Maréchal de Lowendal revient des Flandres avec un étrange fléau. Les habitants du Château de la Ferté Saint Aubin sont rongés par un mal qui les contamine un peu plus chaque jour…

Vous êtes appelés par Monsieur le Maréchal afin de les aider. Pénétrez dans le domaine, retrouvez votre chemin au travers du parc et revenez le plus vite possible avec l’antidote qui les sauvera peut-être ! Infos pratiques : La Course contre la Peste est conseillée à partir de 15 ans, les mineurs doivent être accompagnés par une personne majeure.

Prévoyez des vêtements chauds, des chaussures de sport et une lampe frontale. Le parcours se déroule en intérieur et extérieur.

Les places sont limitées : réservation en ligne obligatoire.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-28T14:00:00+02:00

2022-10-31T17:00:00+01:00 Château de la Ferté

