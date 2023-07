Visite guidée des extérieurs du château et de la chapelle St Lyphard Château de la Ferté-Bernard La Ferté-Bernard Catégories d’Évènement: La Ferté-Bernard

Sarthe Visite guidée des extérieurs du château et de la chapelle St Lyphard Château de la Ferté-Bernard La Ferté-Bernard, 16 septembre 2023, La Ferté-Bernard. Visite guidée des extérieurs du château et de la chapelle St Lyphard 16 et 17 septembre Château de la Ferté-Bernard retirer tickets gratuits sur place – visites guidées toutes les heurs Fondé vers 1023 par Avesgaud, évêque du Mans et fils du comte du Perche, le château de La Ferté-Bernard a subi bien des avaries au fil du temps. Forteresse d’abord construite de terre et de bois, le château est ensuite reconstruit en pierre avant d’être en grande partie détruit sur les ordres de Charles VI suite à la trahison de son seigneur Pierre de Craon en 1392. Aujourd’hui, il reste 2 tours, des murs et une partie du logis très remanié au fil des siècles et dorénavant divisé en appartements privés. Le jardin est accessible lors des journées européennes du patrimoine. La chapelle St Lyphard possède un magnifique oratoire collatéral qui fut édifié à la fin du XIVème sur ordre de Louis d’Orléans et Valentine Visconti. Acquise par la ville en 1980, elle a été restaurée pour devenir un lieu d’expositions. Château de la Ferté-Bernard Rue du Château 72400 La Ferté-Bernard La Ferté-Bernard 72400 Sarthe Pays de la Loire +33 (0)2 43 71 21 21 http://www.tourisme-lafertebernard.fr Construit sur une motte au 11e siècle, le château fut au centre de nombreux conflits entre les Comtes du Perche et du Maine.

Le château est aujourd’hui privé et l’on ne peut visiter ses jardins que lors des journées européennes du Patrimoine. Parkings à proximité Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

