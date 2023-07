A la découverte de belles propriétés de La Haye-Fouassière Château de la Ferronnière La Caillaudière Catégories d’Évènement: La Caillaudière

Loire-Atlantique A la découverte de belles propriétés de La Haye-Fouassière Château de la Ferronnière La Caillaudière, 17 septembre 2023, La Caillaudière. A la découverte de belles propriétés de La Haye-Fouassière Dimanche 17 septembre, 10h00 Château de la Ferronnière Circuit des belles propriétes De la Ferronnière à Rochefort, partez à la rencontre de quatre belles propriétés de la Haye-Fouassière.

A chaque étape, laissez-vous conter le lieu, profitez d’une petite restauration à la chèvrerie du Hallay, grimpez dans une 2CV d’un point à un autre…

A pied, en vélo, de préférence pour associer culture et sport !

vos rendez-vous :

• 10h à 11h30 : Le Château de la Ferronnière

• 12h à 14h : Le château du Hallay + la chèvrerie

• 14h30 à 16h30 : Le Château du Breil et le séchoir militaire

• 17h à 18h30 :Le Château de Rochefort

Avec la participation de l'association Deuch'vadrouille

Château de la Ferronnière
rue de La Ferronnière-44690 La Haie-Fouassière
La Caillaudière 44690
Loire-Atlantique
Pays de la Loire

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:30:00+02:00

