Les petits duos Château de la Ferrière de Flée Segré-en-Anjou Bleu, 8 juin 2024, Segré-en-Anjou Bleu.

Les petits duos Samedi 8 juin 2024, 19h00 Château de la Ferrière de Flée Gratuit

Les petits duos sont nés d’une envie de ré-interroger notre rapport au public en créant une opportunité de rencontres inédites, en dehors de la scène.

C’est une création qui propose une suite de partitions dansées, imaginées sur des chansons du répertoire de la chanson française appartenant à notre patrimoine collectif.

Chaque représentation se réinvente, tel un puzzle, en s’adaptant aux espaces, pour partager le scénario d’une histoire amoureuse, venant ponctuer la journée ou la soirée d’un moment de poésie hors du temps.

Les petits duos se modulent entre chorégraphies qui se donnent à voir et chorégraphies qui invitent le spectateur à participer.

Château de la Ferrière de Flée 49500 La Ferrière de Flée Segré-en-Anjou Bleu 49500 La Ferrière-de-Flée Maine-et-Loire Pays de la Loire

Les petits duos Compagnie 29×27

Philippe Tourneroche