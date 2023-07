Ouverture du château de La Fère Château de La Fère La Fère Catégories d’Évènement: Aisne

samedi et dimanche, 9h-12h /14h-17h

Visite du parc et de la salle capitulaire du château Château de La Fère La Fère La Fère 02800 Aisne Hauts-de-France Château construit pour Marie de Luxembourg et rattaché au domaine de la Couronne à partir de 1596, son architecture briques et pierres est typique de la Renaissance en Picardie. La salle capitulaire du château, spectaculaire avec ses voûtes sur croisée d’ogives, est classée aux monuments historiques. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T09:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

