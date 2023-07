Visite guidée d’un château du XVe siècle Château de la Faye Saint-Dizier-la-Tour, 16 septembre 2023, Saint-Dizier-la-Tour.

Visite guidée d’un château du XVe siècle 16 et 17 septembre Château de la Faye 4,50 € adulte. 3 € -16 ans. Gratuit -8 ans. Entrée libre.

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, venez découvrir le château de la Faye, lors de visites guidées. Les façades et les toitures du corps de logis et de ses deux tours, et son escalier central et ses deux cheminées au rez-de-chaussée, les façades et les toitures de la tour-pigeonnier, le fournil, à l’exclusion de la cave, courtine sud-ouest sont inscrits au titres des Monuments historiques depuis 1995.

Château de la Faye 23130 Saint-Dizier-la-Tour Saint-Dizier-la-Tour 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine Ancien siège de petite seigneurie de la Marche conservant des aménagements intérieurs caractéristiques des XVe et XVIIe siècles, le château de la Faye a un plan de masse, qui est celui d’une maison forte à enceinte quadrangulaire et à tours d’angles. En élévation, les tours tronquées conservent des parties datables de la fin de l’époque médiévale. Le corps de logis (1500) a été agrandi et modifié au XVIIe siècle, transformant la forteresse en demeure habitable. Les bâtiments à usage agricole peuvent remonter au XVIIe siècle, et ont été remaniés à plusieurs reprises. La grange étable a subi de grosses modifications aux XIXe et XXe siècles.

En 2022 a été découvert des vestiges gallo-romaine du le site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Hamelin