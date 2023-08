Visite guidée d’un château du XIIIe siècle Château de la Faye Auriac-du-Périgord, 16 septembre 2023, Auriac-du-Périgord.

Le château de la Faye qui fut la résidence des seigneurs d’Auriac du XVe au XVIIIe siècle, a été construit à partir d’une ancienne tour de guet du système d’alerte et de défense organisé au XIIIe siècle par Alphonse de Poitiers pour protéger la châtellenie de Montignac des raids Anglais installés à Thenon.

Ce « donjon » fut accosté au XIVe ou XVe siècle de deux tours massives qui ont fait de la Faye, pendant la guerre de Cent Ans, une maison forte importante. L’ensemble forme la façade sud du château actuel.

Découvrez ce château exceptionnel lors d’une visite guidée.

Au XVIe siècle, le château est complété sur le côté nord par le bâtiment dit « Les galeries » formant ainsi un quadrilatère autour d’une cour très étroite. La façade Est est alors embellie d’une tour qui abrite un second escalier à vis, plus large et qui donne accès aux galeries aménagées en bâtiment d’habitation.

Le château connaît, à partir de 1756, une période de quasi-abandon et il est vendu comme bien national à la Révolution. À l’état de ruine, il est restauré à partir de 1870.

Lui sont alors associées deux tours d’angle, nord-est et sud-est tandis que disparaît la chapelle du XVIe siècle attenante au château.

