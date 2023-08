Visites guidées du château de la Faucille Château de la Faucille L’Hôtellerie-de-Flée, 16 septembre 2023, L'Hôtellerie-de-Flée.

Une première partie de la visite commentée concerne les éléments caractéristiques d’un site castral très ancien, encore présents au XXI ème siècle : glacière médiévale, fuye avec son échelle tournante, chapelle castrale, parc et jardins.

En deuxième partie, seront présentées des vidéos expliquant les grands travaux de restauration des toitures à la Mansart, des lucarnes et corniches en tuffaut. Ces travaux sont vraisemblablement les plus importants sur le château depuis la fin du XVII ou le tout début du XVIII ème siècle et auront duré près de 3 ans.

Château de la Faucille Château de la Faucille, 49500 L’Hôtellerie-de-Flée L’Hôtellerie-de-Flée 49500 Maine-et-Loire Pays de la Loire 02 41 61 60 31 « La Faucille est un beau château du XVIIè siècle, classique, équilibré, percé de sept travées, construit en matériaux du pays : moëllons de schiste roux et tuffeau de Loire. Il semble construit d’une seule venue, sans reprise. Belle charpente apparente des combles à la Mansard. Menuiseries intérieures fin XVIIè bien conservées. On remarque en particulier l’escalier d’honneur en pierre d’un très beau dessin en plan. Rampe fer forgé de qualité. Servitudes, fuye et chapelle bon XVIIè. Il faut signaler le pont d’accès à 2 arches sur la rivière de l’Oudon. Cet ouvrage semble du XVIè siècle. » extrait avis de H. Enguéhard, 1969. D180, à mi-chemin entre Châtelais et l’Hôtellerie de Flée

