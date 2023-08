Concert – Les Dames de Choeur et invitées Château de la Durbelière Mauléon, 26 août 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Rendez-vous au Château de la Durbelière pour un bouquet de chants offert par Les Dames de Chœur et les choristes stagiaires.

Abri en cas de pluie..

2023-08-26 fin : 2023-08-26 . EUR.

Château de la Durbelière La Durbelière

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Rendezvous at Château de la Durbelière for a bouquet of songs by Les Dames de Ch?ur and trainee choristers.

Shelter in case of rain.

Cita en el Château de la Durbelière para un ramillete de canciones ofrecidas por Les Dames de Chœur y las coristas en prácticas.

Refugio en caso de lluvia.

Treffpunkt im Château de la Durbelière für einen Strauß von Gesängen, die von Les Dames de Ch?ur und den Chorpraktikanten angeboten werden.

Unterstand bei Regen.

Mise à jour le 2023-08-18 par OT Bocage Bressuirais