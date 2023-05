Journée en famille au Château de la Durbelière Château de la Durbelière, 9 juillet 2023, Mauléon.

Mauléon,Deux-Sèvres

Venez passer une journée en famille au château de La Durbelière.

À cette occasion, venez profiter de la 4ème édition du concours de peinture, d’une exposition photographique sur les mariés de la Durbelière, mais aussi de nombreuses animations proposées toute la journée !

Au programme: Visites guidées, La Forge l’ Amicale des Marteaux, les Trois Amis en concert, le campement de la Confrérie du Poitou. Restauration sur place..

2023-07-09 à ; fin : 2023-07-09 19:00:00. .

Château de la Durbelière

Mauléon 79700 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine



Come and spend a day with your family at the castle of La Durbelière.

On this occasion, come and enjoy the 4th edition of the painting contest, a photographic exhibition on the Durbelière’s brides and grooms, but also many animations proposed all day long!

On the program: Guided tours, La Forge l’ Amicale des Marteaux, the Three Friends in concert, the camp of the Confrérie du Poitou. Catering on the spot.

Venga a pasar un día en familia en el castillo de La Durbelière.

En esta ocasión, venga a disfrutar de la 4ª edición del concurso de pintura, de una exposición fotográfica sobre los novios de la Durbelière, pero también de numerosas animaciones propuestas durante todo el día

En el programa: Visitas guiadas, La Forge l’Amicale des Marteaux, los Tres Amigos en concierto, el campamento de la Cofradía del Poitou. Restauración in situ.

Verbringen Sie einen Tag mit der ganzen Familie im Schloss La Durbelière.

Malwettbewerb, eine Fotoausstellung über die Brautleute von La Durbelière, aber auch zahlreiche Animationen, die den ganzen Tag über angeboten werden

Auf dem Programm stehen: Geführte Besichtigungen, La Forge, Amicale des Marteaux, Les Trois Amis en concert, das Lager der Bruderschaft von Poitou. Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-05-25 par OT Bocage Bressuirais