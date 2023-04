Visite guidée du parc du château de la Duquerie Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre Catégories d’Évènement: Bois-Normand-prés-Lyre

Eure

Visite guidée du parc du château de la Duquerie Château de la Duquerie, 16 septembre 2023, Bois-Normand-prés-Lyre. Visite guidée du parc du château de la Duquerie 16 et 17 septembre Château de la Duquerie Visite du parc de la Duquerie et exposition de céramique Château de la Duquerie 3 route de la Duquerie, 27330 Bois-Normand-près-Lyre Bois-Normand-prés-Lyre 27330 Eure Normandie 02 32 30 51 18 http://www.chateaudeladuquerie.com Le château du XVIIe s. a été rénové au XXIe s. Le domaine abrite un parc de 20 hectares, 50 essences d’arbres, un rucher et un petit musée archéologique. © château de la Duquerie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 G Delaroche-Vernet

Détails Catégories d’Évènement: Bois-Normand-prés-Lyre, Eure Autres Lieu Château de la Duquerie Adresse 3 route de la Duquerie, 27330 Bois-Normand-près-Lyre Ville Bois-Normand-prés-Lyre Departement Eure Lieu Ville Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre

Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-normand-pres-lyre/

Visite guidée du parc du château de la Duquerie Château de la Duquerie 2023-09-16 was last modified: by Visite guidée du parc du château de la Duquerie Château de la Duquerie Château de la Duquerie 16 septembre 2023 Bois-Normand-prés-Lyre Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre

Bois-Normand-prés-Lyre Eure