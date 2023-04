Exposition de céramiques Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre Catégories d’Évènement: Bois-Normand-prés-Lyre

Eure

Exposition de céramiques Château de la Duquerie, 16 septembre 2023, Bois-Normand-prés-Lyre. Exposition de céramiques 16 et 17 septembre Château de la Duquerie Visite du parc de la Duquerie et exposition de céramique Château de la Duquerie 3 route de la Duquerie, 27330 Bois-Normand-près-Lyre Bois-Normand-prés-Lyre 27330 Eure Normandie 02 32 30 51 18 http://www.chateaudeladuquerie.com Le château du XVIIe s. a été rénové au XXIe s. Le domaine abrite un parc de 20 hectares, 50 essences d’arbres, un rucher et un petit musée archéologique. © château de la Duquerie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00 G Delaroche-Vernet

Détails Catégories d’Évènement: Bois-Normand-prés-Lyre, Eure Autres Lieu Château de la Duquerie Adresse 3 route de la Duquerie, 27330 Bois-Normand-près-Lyre Ville Bois-Normand-prés-Lyre Departement Eure Lieu Ville Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre

Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre Eure https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bois-normand-pres-lyre/

Exposition de céramiques Château de la Duquerie 2023-09-16 was last modified: by Exposition de céramiques Château de la Duquerie Château de la Duquerie 16 septembre 2023 Bois-Normand-prés-Lyre Château de la Duquerie Bois-Normand-prés-Lyre

Bois-Normand-prés-Lyre Eure