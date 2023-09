Concert d’Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer Château de la Croix Theneuille, 30 septembre 2023, Theneuille.

Theneuille,Allier

Dans le cadre de leur tournée des lieux patrimoniaux de l’Allier: Samedi 30 Septembre 2023, concert de Armande Ferry-Wilczek et Antonio Placer, à 20h00, au Château de la Croix, à Theneuille.

Participation libre, sans réservation..

2023-09-30 20:00:00 fin : 2023-09-30 22:00:00. .

Château de la Croix Le bourg

Theneuille 03350 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



As part of their tour of heritage sites in the Allier: Saturday September 30, 2023, concert by Armande Ferry-Wilczek and Antonio Placer, at 8:00 pm, at Château de la Croix, Theneuille.

Free admission, no reservation required.

En el marco de su gira por los sitios patrimoniales del Allier: sábado 30 de septiembre de 2023, concierto de Armande Ferry-Wilczek y Antonio Placer, a las 20:00 h, en el Château de la Croix, Theneuille.

Entrada gratuita, sin reserva previa.

Im Rahmen ihrer Tournee durch das Kulturerbe des Allier: Samstag, 30. September 2023, Konzert von Armande Ferry-Wilczek und Antonio Placer um 20.00 Uhr im Château de la Croix in Theneuille.

Teilnahme frei, keine Reservierung erforderlich.

