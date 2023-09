Journées européennes du patrimoine Château de la Citardière, Chemin de Chantoiseau. 85200 Mervent Mervent, 16 septembre 2023, Mervent.

Journées européennes du patrimoine 16 et 17 septembre Château de la Citardière, Chemin de Chantoiseau. 85200 Mervent Entrée libre aux extérieurs et à la cour. Visite intérieure guidée payante 6€/personne, sur réservation, places limitées

Le château de la Citardière vous ouvre ses portes pour les journées européennes du patrimoine. Venez découvrir cette citadelle du VXIè siècle entourée d’eau et logée dans un océan de verdure. Cette édition 2023 vous permettra de découvrir les derniers travaux réalisés suite à la vidange des douves permettant la consolidation des maçonneries immergées, la restauration du pavillon Est et de son toit terrasse. Des exposants et artisans d’art seront présents, un bar vous permettra de vous rafraîchir et de vous restaurer sur place. Des jeux vous permettront de profiter des extérieurs.

L’accès aux extérieurs et à la cour du château est gratuit.

Les visites intérieures guidées sont payantes et sur inscription soit par téléphone au 06 77 98 20 05 ou par email à contact@chateaudelacitardiere.com .

Château de la Citardière, Chemin de Chantoiseau. 85200 Mervent 85200 Mervent Mervent 85200 Vendée Pays de la Loire +33(0)2 51 51 40 09 https://www.chateaudelacitardiere.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 0677982005 »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateaudelacitardiere.com »}] [{« link »: « mailto:contact@chateaudelacitardiere.com »}] https://www.chateaudelacitardiere.com/ Parking privé – Accessible facilement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

château de la Citardière