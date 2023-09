Récital de piano avec Luis Fernando PEREZ Château de la Citadelle de Bourg Bourg, 5 avril 2024, Bourg.

Bourg,Gironde

À 40 ans, il est l’une des figures les plus fascinantes de la scène pianistique espagnole, l’un des pianistes majeurs de sa génération. Il s’est spécialisé dans l’interprétation de la musique espagnole.

A l’issue du concert, dégustation des vins des Côtes de Bourg sur un thème différent après chaque concert, les viticulteurs font découvrir les vins de l’appellation dans une ambiance très conviviale..

2024-04-05 fin : 2024-04-05 . EUR.

Château de la Citadelle de Bourg

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



At the age of 40, he is one of the most fascinating figures on the Spanish piano scene, and one of the leading pianists of his generation. He specializes in the interpretation of Spanish music.

After the concert, wine tasting of Côtes de Bourg wines on a different theme. After each concert, the winegrowers present the wines of the appellation in a very convivial atmosphere.

A sus 40 años, es una de las figuras más fascinantes del panorama pianístico español y uno de los pianistas más destacados de su generación. Está especializado en la interpretación de música española.

Tras el concierto, tendrá lugar una degustación de vinos de Côtes de Bourg sobre un tema diferente. Después de cada concierto, los viticultores estarán a su disposición para ayudarle a descubrir los vinos de la denominación en un ambiente muy cordial.

Mit 40 Jahren ist er eine der faszinierendsten Figuren der spanischen Pianistenszene und einer der wichtigsten Pianisten seiner Generation. Er hat sich auf die Interpretation spanischer Musik spezialisiert.

Im Anschluss an das Konzert Weinprobe der Weine der Côtes de Bourg zu einem anderen Thema Nach jedem Konzert stellen die Winzer die Weine der Appellation in einer sehr geselligen Atmosphäre vor.

