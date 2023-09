Concert avec Thomas LELEU ( sextet ) – Born to Groove : Pop, jazz, funk, musiques du monde… Château de la Citadelle de Bourg Bourg, 8 décembre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

Artiste à la croisée des genres, le tubiste Thomas Leleu, élu “ Révélation soliste instrumental de l’année” aux Victoires de la Musique 2012, explore dans Born to Groove une musique à son image, sans frontières ! Chaque musicien joue des thèmes instrumentaux avec basse et batterie, où jazz fusion alterne avec improvisation, swing, bossa, groove ou encore world jazz.

A l’issue du concert, dégustation des vins des Côtes de Bourg sur un thème différent après chaque concert, les viticulteurs font découvrir les vins de l’appellation dans une ambiance très conviviale..

2023-12-08

Château de la Citadelle de Bourg

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



An artist at the crossroads of genres, tuba player Thomas Leleu, voted ? Instrumental Soloist of the Year? at the 2012 Victoires de la Musique awards, explores Born to Groove, a music in his own image, without borders! Each musician plays instrumental themes with bass and drums, where jazz fusion alternates with improvisation, swing, bossa, groove and world jazz.

At the end of the concert, wine tasting of Côtes de Bourg wines on a different theme after each concert, as winegrowers showcase the appellation’s wines in a very convivial atmosphere.

Artista en la encrucijada de los géneros, el tubista Thomas Leleu, elegido ? Solista Instrumental del Año? en los premios Victoires de la Musique 2012, explora en Born to Groove una música a su imagen y semejanza, ¡sin fronteras! Cada músico interpreta temas instrumentales con bajo y batería, donde el jazz fusión se alterna con la improvisación, el swing, la bossa, el groove y el world jazz.

Tras el concierto, hay una degustación de vinos de Côtes de Bourg sobre un tema diferente después de cada concierto, con los viticultores mostrando los vinos de la denominación en un ambiente muy cordial.

Der Tubist Thomas Leleu, ein Künstler an der Schnittstelle zwischen den Genres, wurde zum ? Bei den Victoires de la Musique 2012 wurde er zum besten Instrumentalsolisten des Jahres gekürt. In Born to Groove erkundet er eine Musik nach seinem eigenen Bild, ohne Grenzen! Jeder Musiker spielt instrumentale Themen mit Bass und Schlagzeug, bei denen sich Fusion-Jazz mit Improvisation, Swing, Bossa, Groove oder World-Jazz abwechselt.

Im Anschluss an das Konzert Weinprobe der Weine der Côtes de Bourg zu einem anderen Thema Nach jedem Konzert stellen die Winzer die Weine der Appellation in einer sehr geselligen Atmosphäre vor.

