Concert de Juliette Hurel et Hélène Couvert Château de la Citadelle de Bourg Bourg, 13 octobre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

Juliette Hurel et Hélène Couvert : un duo musical flûte et piano remarquable, à couper le souffle !

Partenaires de musique de chambre de longue date, elles parcourent et font sonner les couleurs musicales de ce répertoire pour le plus grand plaisir du public! Laissez-vous enchanter…

A l’issue du concert, dégustation des vins des Côtes de Bourg sur un thème différent après chaque concert, les viticulteurs font découvrir les vins de l’appellation dans une ambiance très conviviale..

2023-10-13 fin : 2023-10-13 . EUR.

Château de la Citadelle de Bourg

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Juliette Hurel and Hélène Couvert: a breathtaking flute and piano duo!

Long-time chamber music partners, they explore the musical colors of this repertoire to the delight of their audiences! Let yourself be enchanted?

Following the concert, wine tasting of Côtes de Bourg wines on a different theme after each concert, as winegrowers showcase the appellation’s wines in a convivial atmosphere.

Juliette Hurel y Hélène Couvert: ¡un impresionante dúo de flauta y piano!

Compañeras de música de cámara desde hace mucho tiempo, exploran los colores musicales de este repertorio para deleite de su público Déjese seducir..

Tras el concierto, disfrute de una degustación de vinos de Côtes de Bourg sobre un tema diferente. Después de cada concierto, los viticultores estarán a su disposición para hacerle descubrir los vinos de la denominación en un ambiente muy cordial.

Juliette Hurel und Hélène Couvert: ein bemerkenswertes, atemberaubendes musikalisches Duo aus Flöte und Klavier!

Sie sind langjährige Kammermusikpartnerinnen und bringen die musikalischen Farben dieses Repertoires zur Freude des Publikums zum Klingen Lassen Sie sich verzaubern!

Im Anschluss an das Konzert können Sie die Weine der Côtes de Bourg zu einem anderen Thema verkosten.

Mise à jour le 2023-09-22 par Bourg Cubzaguais Tourisme