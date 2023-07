Citad’el Tango à Bourg Château de la Citadelle Bourg, 20 octobre 2023, Bourg.

Bourg,Gironde

L’association Tango y Vino et l’association El Firulete, en partenariat avec la Mairie de Bourg et la Maison des vins des côtes de Bourg ont le plaisir de vous inviter à la première édition de Citad’el Tango avec 5 DJ, Yuliya, Antonio Rodriguez, JM Delhaye, Andrés Ciafardini, et pour la Milonga de gala Dicri.

Vendredi 20 octobre :

-Milonga apéritive de 17h à 19h.

– Cours de tango de 19h15 à 20h30.

– Milonga de bienvenue avec DJ Yuliya (Ukraine) de 21h à 3h.

Samedi 21 octobre :

– Cours de tango de 10h30 à 12h.

– Pique nique Milonga. Merci d’amener votre pique nique (Milonga offerte aux festivaliers) de 12h à 15h30.

– Pratique à la halle (offerte aux festivaliers) de 15h30 à 19h.

– Milonga de gala DJ Dicri (Argentine) de 21h à 4h.

Dimanche 22 octobre :

– Dégustation de vins à 11h.

– Milonga Despedida DJ Antonio Rodriguez de 14h à 20h..

2023-10-20 fin : 2023-10-22 . EUR.

Château de la Citadelle

Bourg 33710 Gironde Nouvelle-Aquitaine



The Tango y Vino association and the El Firulete association, in partnership with the Mairie de Bourg and the Maison des vins des côtes de Bourg are pleased to invite you to the first edition of Citad?el Tango with 5 DJs, Yuliya, Antonio Rodriguez, JM Delhaye, Andrés Ciafardini, and for the Milonga de gala Dicri.

Friday, October 20:

-Milonga aperitif from 5pm to 7pm.

– Tango classes from 7.15pm to 8.30pm.

– Welcome milonga with DJ Yuliya (Ukraine) from 9pm to 3am.

Saturday, October 21st :

– Tango classes from 10.30am to 12pm.

– Milonga picnic. Please bring your own picnic (Milonga offered to festival-goers) from 12pm to 3:30pm.

– Practice in the hall (offered to festival-goers) from 3:30pm to 7pm.

– Milonga gala DJ Dicri (Argentina) from 9pm to 4am.

Sunday, October 22:

– Wine tasting at 11am.

– Milonga Despedida DJ Antonio Rodriguez from 2 pm to 8 pm.

La asociación Tango y Vino y la asociación El Firulete, en colaboración con el Ayuntamiento de Bourg y la Maison des vins des côtes de Bourg tienen el placer de invitarles a la primera edición de Citad?el Tango con 5 DJs, Yuliya, Antonio Rodriguez, JM Delhaye, Andrés Ciafardini, y para la Milonga de gala Dicri.

Viernes 20 de octubre:

-Aperitivo Milonga de 17h a 19h.

– Clases de tango de 19h15 a 20h30.

– Milonga de bienvenida con DJ Yuliya (Ucrania) de 21:00 a 3:00 h.

Sábado 21 de octubre :

– Clases de tango de 10h30 a 12h00.

– Milonga picnic. Traiga su propio picnic (milonga ofrecida a los asistentes al festival) de 12h a 15h30.

– Ensayo en la sala (gratuito para los festivaleros) de 15h30 a 19h00.

– Gala de la milonga DJ Dicri (Argentina) de 21h a 4h.

Domingo 22 de octubre:

– Degustación de vinos a las 11h.

– Milonga Despedida DJ Antonio Rodriguez de 14h a 20h.

Der Verein Tango y Vino und der Verein El Firulete laden Sie in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Bourg und dem Maison des vins des côtes de Bourg zur ersten Ausgabe von Citad?el Tango mit 5 DJs, Yuliya, Antonio Rodriguez, JM Delhaye, Andrés Ciafardini, und für die Milonga de gala Dicri ein.

Freitag, den 20. Oktober :

-Aperitif-Milonga von 17:00 bis 19:00 Uhr.

– Tangokurs von 19.15 bis 20.30 Uhr.

– Willkommens-Milonga mit DJ Yuliya (Ukraine) von 21:00 bis 3:00 Uhr.

Samstag, den 21. Oktober :

– Tangokurs von 10:30 bis 12:00 Uhr.

– Picknick Milonga. Bitte bringen Sie Ihr Picknick mit (Milonga wird den Festivalbesuchern angeboten) von 12 bis 15.30 Uhr.

– Praxis in der Halle (wird den Festivalbesuchern angeboten) von 15:30 bis 19:00 Uhr.

– Gala-Milonga DJ Dicri (Argentinien) von 21 Uhr bis 4 Uhr.

Sonntag, den 22. Oktober :

– Weinprobe um 11 Uhr.

– Milonga Despedida DJ Antonio Rodriguez von 14 bis 20 Uhr.

Mise à jour le 2023-07-19 par Bourg Cubzaguais Tourisme