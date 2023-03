Ouverture du jardin du Logis de la Chevallerie le dimanche 4 juin après midi uniquement Château de La Chevallerie Sainte-Gemme-la-Plaine Catégories d’Évènement: Sainte-Gemme-la-Plaine

Ouverture du jardin du Logis de la Chevallerie le dimanche 4 juin après midi uniquement Château de La Chevallerie, 4 juin 2023, Sainte-Gemme-la-Plaine. Ouverture du jardin du Logis de la Chevallerie le dimanche 4 juin après midi uniquement Dimanche 4 juin, 14h00 Château de La Chevallerie 4 € par personne, gratuit jusque 12 ans inclus. Le Logis de la Chevallerie ouvre ses portes le dimanche 4 juin après midi uniquement pour vous faire découvrir son jardin récréé selon un plan régulier, entretenu selon les règles de la permaculture.

Visite libre avec parcours découverte ludique. La propriétaire – jardinière pourra répondre à toutes vos questions. Château de La Chevallerie rue de la Chevallerie 85400 SAINTE GEMME LA PLAINE Sainte-Gemme-la-Plaine 85400 Vendée Pays de la Loire Jardin contemporain d’inspiration à la française. Création en 2013, sur la base d’un plan régulier pour répondre à l’architecture classique des 17 et 18ième siècle d’un des derniers Logis de Vendée. Ce jardin qui sert d’écrin à La Chevallerie est le fruit des réflexions et du travail passionné de sa propriétaire. Création et entretien selon des méthodes respectant l’environnement (respect des sols, oiseaux, insectes, et autres animaux). Parking sur place, Luçon à 10 minutes en voiture. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

