Journées du patrimoine au château de la chasse 16 et 17 septembre Château de la Chasse Entrée libre

Samedi et dimanche – Cette année au programme :

– Tournée forestière à 14h30

En continu de 14h à 18h

– Exposition de peintures et sculptures : au rez-de-chaussé du chateau

– Exposition ONF : les forêts franciliennes d’hier à aujourd’hui

– Jeux sur la gestion forestière et le changement climatique

Le château de la Chasse reste de nos jours une curiosité architecturale. Il porte les traces de multiples remaniements subis au cours de son histoire. Situé en plein cœur de la forêt domaniale de Montmorency, le château de la Chasse a été édifié au XIIe siècle par Mathieu de Montmorency. Il est entouré d'un étang et possède quatre tours rondes, au charme pittoresque. Rendez-vous de chasse royal, il accueillit Jean Le Bon, Charles V, Louis XI… Pendant la guerre de Cent Ans, le château servit de garnison. En 1728, il manqua d'être démoli, sur les ordres du petit-fils du Grand Condé. Mais les tours furent seulement tronquées en biais et recouvertes de tuiles. En 1900 le château de la Chasse n'est plus qu'une simple ferme en piteux état. Il sera classé Monument historique en 1933, acquis par l'État en 1973 et restauré à partir de 1980. Il est géré par l'Office national des forêts, ouvrant ses portes pour quelques événements et pour des animations pour les scolaires.

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

@JY LACOTE / ONF