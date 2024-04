Château de La Chapelle-de-Bragny La Chapelle-de-Bragny, jeudi 4 avril 2024.

Château de La Chapelle-de-Bragny La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Visite du château et de l’église romane fortifiée (1050), celle-ci abrite une « vierge romane en majesté » en bois polychrome. L’ensemble représente un témoignage des siècles qui se sont succédé du XIème au XIXème siècles. Visite de la cour d’entrée, des murs d’enceinte, de la cour intérieure, de la poterne, de l’église romane et la vierge, des écuries et dépendances. .

Château

La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté marie.bolduc@orange.fr

