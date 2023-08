10ème Grande Fête Médiévale Château de La Chapelle-d’Angillon La Chapelle-d’Angillon, 1 septembre 2023, La Chapelle-d'Angillon.

La Chapelle-d’Angillon,Cher

Au programme, échoppes médiévales, marché, banquet et de nombreuses autres animations..

2023-09-01 fin : 2023-09-03 . EUR.

Château de La Chapelle-d’Angillon

La Chapelle-d’Angillon 18380 Cher Centre-Val de Loire



On the program, medieval stalls, market, banquet and many other activities.

El programa incluye puestos medievales, un mercado, un banquete y muchas otras diversiones.

Auf dem Programm stehen mittelalterliche Stände, ein Markt, ein Bankett und zahlreiche andere Veranstaltungen.

Mise à jour le 2023-08-17 par BIT MEHUN SUR YEVRE