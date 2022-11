GENTLEMEN FOR EVER château de la Buzine Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

♫♫♫ château de la Buzine 56, traverse de la buzine 13011 Marseille Marseille 11e Arrondissement Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur Hommage aux grands “crooners & swingers”, de Franck SINATRA à Mikael BUBBLE en passant par Nat KING COLE, Tony BENETT et Paolo CONTE !

Ce quintet marseillais de jazz pop revisite ainsi les grands succès du jazz vocal avec originalité !

Il est composé de :

Jean-Paul ARTERO à la contrebasse

Claude MALET à la batterie

Sébastien JACQUOT au piano

Jean-Paul SANNINO au chant

Gérard Murphy au saxo Une soirée jazz populaire autour d’un jazz traditionnel enjoué mais aussi

de l’émotion avec de belles balade et de l’humour ! ~ Réservations ouvertes ~

TARIF Normal : 22€/pers.

TARIF Groupe : 18€/pers. (partenariat historique : justificatif à présenter jour J ou +10 pers.)

(⚠ Limite de réservation en ligne : 8 places. Si plus, faire plusieurs réservations ⚠)

Réservation disponible en ligne et à l’accueil – Pas d’échange ni de remboursement (hors médical)

Possibilité de restauration avant le concert au restaurant du Château (réservation conseillée au 04 91 27 01 04)

