FROG MI BOP château de la Buzine, 27 octobre 2022, Marseille.

FROG MI BOP Jeudi 27 octobre, 20h45 château de la Buzine

22€

♫JAZZ♫

château de la Buzine 56, traverse de la buzine 13011 Marseille Marseille 11e Arrondissement Marseille 13011 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

***** Ouverture de la saison 2022-2023 des Jeudis du Jazz *****

Pour le lancement de la nouvelle saison des Jeudis du Jazz, embarquez pour une soirée sous le signe de l’énergie, du punch et du rythme et venez découvrir «FROG MI BOP».

Son répertoire : une cohabitation naturelle entre les grands standards du jazz des années 40 et des curiosités moins connues (Ben WEBSTER, Lester YOUNG, Coleman HAWKINS, Don BYAS…).

Un joyeux cocktail mêlant les racines du swing et les prémices du bop !

Avec 5 musiciens chevronnés :

Jean-François BONNEL : saxophone ténor – Pierre-Luc PUIG : contrebasse – Maryline FERRERO : piano -Jean-Luc GUIRAUD : batterie, chant – Coline FOURMENT : chant

**** Le swing est un jazz enjoué sur lequel on danse, d’où son immense popularité en ce temps-là et même encore aujourd’hui. ****

Nous vous attendons nombreux et nombreuses pour cette soirée endiablée.

TARIF Normal : 22€/pers.

TARIF Groupe : 18€/pers. (partenariat historique : justificatif à présenter jour J ou +10 pers.)

(⚠ Limite de réservation en ligne : 8 places. Si plus, faire plusieurs réservations ⚠)

Réservation disponible en ligne et à l’accueil – Pas d’échange ni de remboursement (hors médical)

Possibilité de restauration avant le concert au restaurant du Château (réservation conseillée au 04 91 27 01 04)



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-10-27T20:45:00+02:00

2022-10-27T22:30:00+02:00