Noël en fleurs au Château 9 décembre 2023 – 6 janvier 2024 Château de La Bussière Voir https://www.chateau-de-la-bussiere.com/

La magie naturelle de Noël…

Vite, vite vite ! Accourez à la rencontre du Père-Noël pour lui donner vos lettres !

La féerie de Noël s’installe au Château de la Bussière : Venez retrouver l’univers merveilleux du Noël de votre enfance dans un magnifique décor naturel et fleuri.

Les bénévoles et les lutins du père Noël bouillonnent d’activités pour offrir aux visiteurs des après-midis festifs, remplis de féérie.

*Grands décors de Noël avec les fleurs séchées du jardin et ce qu’offre la nature à cette saison

*Illuminations de Noël

Mini-enquête de Noël: à la recherche de la Rose de Noël

Ateliers pour les enfants

Rencontre avec le Père Noël

Crèche

Promenades en calèches

Spectacle de magie: tous les après-midi à 15h / 15h45 / 16h30

Troquet du père Noël

Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere [{« type »: « phone », « value »: « 09 50 55 63 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-la-bussiere.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-de-la-bussiere.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-12-09T13:00:00+01:00 – 2023-12-09T17:00:00+01:00

2024-01-06T13:00:00+01:00 – 2024-01-06T17:00:00+01:00

©Chateau de la Bussière