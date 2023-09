Atelier d’automne : creusage de citrouilles Château de La Bussière La bussiere, 21 octobre 2023, La bussiere.

Atelier d’automne : creusage de citrouilles 21 octobre – 4 novembre Château de La Bussière Voir http://www.chateau-de-la-bussiere.com

Durant les vacances de la Toussaint, le château donne rendez-vous aux enfants pour participer à un atelier « Creusage de citrouille »

Du 21 octobre au 4 novembre : Les mercredis, vendredis et samedis, Atelier creusage de Citrouilles à 15h

Les enfants découvrent les multiples variétés de cucurbitacées visibles dans le potager : citrouilles, pâtissons, courges… Ils sont ensuite invités à laisser parler leur imagination pour creuser leur fruit.

Pour les accompagnateurs, vous pouvez en profiter pour passer un bel après-midi sur le domaine, flâner dans le parc paré de ses plus belles couleurs d’automne, faire un tour en barque, résoudre les énigmes du parcours des cabanes et découvrir les salles du château.

Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere [{« type »: « phone », « value »: « 09 50 55 63 68 »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.chateau-de-la-bussiere.com »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-de-la-bussiere.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-21T15:00:00+02:00 – 2023-10-21T16:00:00+02:00

2023-11-04T14:00:00+01:00 – 2023-11-04T15:00:00+01:00

