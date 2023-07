Le marché du château Château de La Bussière La bussiere, 14 octobre 2023, La bussiere.

Le marché du château 14 et 15 octobre Château de La Bussière Voir https://www.chateau-de-la-bussiere.com/event/marche-chateau/

C’est l’un des dernier rendez-vous de la saison : le marché au château ! A cette occasion, l’équipe du château a travaillé pour permettre à près d’une trentaine de producteurs et artisans de venir vendre leur production. L’objectif est de faire du château de la Bussière un cadre propice pour la valorisation des savoirs-faire locaux. Le territoire abrite de nombreux artisans de qualité : les visiteurs pourront découvrir brasseur, bijoutiers, torréfacteurs, charcutiers, fromagers, chocolatier, paysan meunier.

Vous pourrez en profiter pour rester déjeuner sur place dans la belle Orangerie ou dans la cour du château. Et ainsi déguster les produits achetés lors du marché ou bien gouter aux soupes préparées avec les produits du potager !

Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere [{« type »: « phone », « value »: « 09 50 55 63 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-la-bussiere.com/event/marche-chateau/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-de-la-bussiere.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T10:00:00+02:00 – 2023-10-14T18:00:00+02:00

2023-10-15T10:00:00+02:00 – 2023-10-15T18:00:00+02:00

FMACEN045V506922

Château de la Bussière