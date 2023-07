Rencontre avec des savoir-faire Château de La Bussière La Bussière, 16 septembre 2023, La Bussière.

Rencontre avec des savoir-faire 16 et 17 septembre Château de La Bussière Tarif adulte : 9euros 50, Tarif réduit : 7euros 50, tarif enfant : 6euros (dès 4ans), gratuit en dessous de 4ans

Cette année, et en lien avec la thématique nationale, le Château de la Bussière souhaite mettre en lumière le patrimoine vivant et les métiers d’art. A cette occasion, créateurs, artisans restaurateurs et artisans d’art s’installeront à l’intérieur du château pour présenter leur travail et savoir-faire unique. Cette exposition au cœur du Château de La Bussière sera, pour eux, l’occasion de partager leur passion en la rendant accessible au public. Les visiteurs quant à eux, pourront ainsi découvrir ou redécouvrir le château sous un nouvel angle, car des visites spéciales seront organisées pour inviter le public à porter davantage d’attention aux détails, au mobilier et objets d’art qui figurent dans les pièces du château. Vous découvrirez les secrets qui se cachent derrière la marqueterie, la céramique ou encore la taille de cristal.

C’est aussi l’occasion pour vous, visiteur, de prendre contact avec des artisans de qualité et de les interroger sur leurs techniques, peut-être même de les voir à l’œuvre.

Pour les plus jeunes, des ateliers seront organisés pour se familiariser avec ces métiers d’art.

Château de La Bussière Le Château 45230 La Bussière La Bussière 45230 Loiret Centre-Val de Loire 02 38 35 93 35 http://www.chateau-labussiere.com Campé au bord d’un étang, ce château en briques losangées du XVIIe siècle abrite une collection d’œuvres d’art sur la pêche en eau douce, fondue dans le mobilier familial. Le château est prolongé par de vastes greniers à grain du XVIIe siècle. On y accède par deux anciens ponts-levis. Les visiteurs peuvent également flâner le long de l’étang, dans le parc dessiné par Le Nôtre et Édouard André, flâner dans le potager du XVIIIe siècle, cueillir des framboises et découvrir en famille le circuit des cabanes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

