Le château de la Bussière sous les étoiles, le 25 août 2023.

Le château s’associe à l’Astro Club d’Ouzouer-sur-Loire pour vous proposer une soirée spéciale à la découverte des étoiles et de la mythologie dans le ciel.

Vous pourrez vous initier à l’observation des étoiles au télescope dans le parc et profiter des connaissances des membres de l’association.

Dans les communs du château, un planétarium permettra d’observer les étoiles quelque soit la météo.

Une exposition d’astrophotographies sera aussi à découvrir, ainsi que plusieurs courtes conférences sur la Mythologie dans le ciel et des contes sur les étoiles.

Et pour vous réchauffer, une buvette vous proposera des boissons chaudes et autres mets réconfortants.

Rendez-vous à partir de 19h pour une belle soirée sous les étoiles!

Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere [{« type »: « phone », « value »: « 09 50 55 63 68 »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-de-la-bussiere.com/ »}, {« type »: « email », « value »: « contact@chateau-de-la-bussiere.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-25T19:00:00+02:00 – 2023-08-25T22:00:00+02:00

Château de la Bussière