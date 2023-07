Ateliers de l’été Château de La Bussière La bussiere, 11 juillet 2023, La bussiere.

Ateliers de l’été 11 juillet – 31 août Château de La Bussière Voir http://www.chateau-de-la-bussiere.fr

Les enfants sont les premiers servis au château de La Bussière ! Nous proposons de nouveau une série d’atelier de découverte qui aurons lieu 4 jours par semaine durant tout l’été !

Les mercredis

• Natur’Art

Les enfants pourront exprimer leur créativité.

Ils devront récolter des feuilles, fleurs, pour réaliser… une oeuvre d’art.

Les jeudis

• Deviens chef-jardinier

Les enfants découvrent le jardin-potager et participent à une activité jardinage pour mettre en pot une plante !

Les samedis

• Chasse aux trésors

Les enfants doivent résoudre le mystère du trésor disparu de la marquise du Tillet !

Les dimanches

• Viens préparer ton goûter

Les enfants visitent la cuisine du château et préparent un goûter avec les fruits récoltés dans le verger.

Château de La Bussière 35 Rue du Château, La bussiere La bussiere

