Visite libre du jardin du château Château de La Brosse, 15 septembre 2023, Vicq-sur-Gartempe.

Visite libre du jardin du château 15 – 17 septembre Château de La Brosse Gratuit. Entrée libre.

Le visiteur découvrira un jardin inspiré du début XVIe siècle, alliant la rigueur du potager, la structure des haies de charmes avec les diverses fleurs sauvages et un écosystème naturel. Le potager, fruitier et herbier en Bio vous feront découvrir des légumes et fruits anciens et différents, au fil des saisons. Les lapins, oies, canards et poules pures races vous rappelleront la basse-cour d’autrefois.

Superficie : 4 ha.

Château de La Brosse 2 lieu dit La Brosse, 86260 Vicq-sur-Gartempe Vicq-sur-Gartempe 86260 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 24 84 28 29 http://www.chateaudelabrosse.net [{« type »: « phone », « value »: « 06 07 55 59 50 »}, {« type »: « email », « value »: « info@chateaudelabrosse.net »}] Construit en 1532, le château de la Brosse est un des fiefs de la Roche-Posay et d’Angles-sur-l’Anglin, situé au cœur de la Vallée de la Gartempe, à Vicq-sur-Gartempe. Le visiteur découvrira un jardin inspiré du début XVIe siècle, alliant la rigueur du potager, la structure des haies de charmes avec les diverses fleurs sauvages et un écosystème naturel. Le potager, fruitier et herbier bio deviennent permaculturel en 2017. Vous découvrirez des légumes et fruits anciens et différents, au fil des saisons. Les lapins, oies, canards et poules pures races vous rappelleront la basse-cour d’autrefois. Son salon de thé et sa boutique BIO vous permettront de profiter du calme de la propriété tout en goutant des produits locaux. Vous pourrez aussi vous promener dans les cinq hectares de bois et tacher de découvrir un des oiseaux de ce refuge LPO.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T10:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T10:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Laurence Railey