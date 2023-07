Spectacle « Des bulles, du rêve et des rires » Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Spectacle « Des bulles, du rêve et des rires » Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche, 22 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Spectacle « Des bulles, du rêve et des rires » Samedi 22 juillet, 16h00 Château de la Brégère Gratuit, sans inscription Dans le cadre d’une journée fetstive au Château de la Brégère, spectacle de la Compagnie C’est Pas Permis. Voyagez d’un univers à l’autre à travers tout un panel de numéros et passez du rire au rêve dans une ambiance festive et conviviale.

Pour plus d’informations, contactez le Centre Culturel Jean-Pierre Fabrègue 05 55 08 88 77 Château de la Brégère La Brégère, 87500 Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 88 88 http://www.saint-yrieix.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

