Atelier de création « Quand le végétal rencontre la terre » Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Atelier de création « Quand le végétal rencontre la terre » Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche, 22 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Atelier de création « Quand le végétal rencontre la terre » Samedi 22 juillet, 14h30 Château de la Brégère 8€ par participant, places limitées Avec Marie-Laure Guillon, céramiste. Deux techniques de réalisation de bols seront proposés. Des empreintes de végétaux divers seront observées et reproduites sur les pièces réalisées. Les pièces seront cuites par l’artiste et pourront être récupérées par les participants autour du 20 août à l’accueil de la médiathèque (à confirmer). Château de la Brégère La Brégère, 87500 Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 88 88 http://www.saint-yrieix.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0555088877 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:30:00+02:00 – 2023-07-22T16:00:00+02:00

2023-07-22T14:30:00+02:00 – 2023-07-22T16:00:00+02:00 © Marie-Paul Thuaud Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu Château de la Brégère Adresse La Brégère, 87500 Saint-Yrieix Ville Saint-Yrieix-la-Perche Departement Haute-Vienne Lieu Ville Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche

Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yrieix-la-perche/