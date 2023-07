Atelier de création d’un médaillon martelé Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Saint-Yrieix-la-Perche Atelier de création d’un médaillon martelé Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche, 22 juillet 2023, Saint-Yrieix-la-Perche. Atelier de création d’un médaillon martelé Samedi 22 juillet, 14h30 Château de la Brégère 8€ par participants, places très limitées Avec Anna Le Gendre, graveuse d’art. Gravure au marteau et burin. Château de la Brégère La Brégère, 87500 Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 88 88 http://www.saint-yrieix.fr [{« type »: « phone », « value »: « 0555088877 »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-22T14:30:00+02:00 – 2023-07-22T16:00:00+02:00

2023-07-22T14:30:00+02:00 – 2023-07-22T16:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche Autres Lieu Château de la Brégère Adresse La Brégère, 87500 Saint-Yrieix Ville Saint-Yrieix-la-Perche Departement Haute-Vienne Lieu Ville Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche

Château de la Brégère Saint-Yrieix-la-Perche Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-yrieix-la-perche/