Exposition « Écrin de nature » 1 juillet – 30 août Château de la Brégère Entrée libre

Trois univers créatifs différents se rencontrent au sein d’une gentilhommière en campagne limousine. Trois femmes artistes qui travaillent l’art du feu, via la terre et la porcelaine pour Béatrice Balivet et Guénaëlle Grassi, via la le méta pour Marie-Paul Thuaud.

Des créations précieuses, délicates et emplies de poésie, qui convoquent l’émotion de la matière brute ou façonnée et résonnent avec les pierres de la Brégère.

Château de la Brégère La Brégère, 87500 Saint-Yrieix Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 88 88 http://www.saint-yrieix.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-07-01T14:00:00+02:00 – 2023-07-01T18:00:00+02:00

2023-08-30T14:00:00+02:00 – 2023-08-30T18:00:00+02:00

© Ville de Saint-Yrieix