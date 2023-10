Dans les pas de Montesquieu Château de La Brède – domaine de Montesquieu La Brède, 13 mai 2023, La Brède.

Dans les pas de Montesquieu Samedi 13 mai, 20h00

Pour cette troisième édition, explorez le château de Montesquieu au cours de trois visites nocturnes exceptionnelles au cours de la Nuit des Musées 2022.

RDV à 20h00 ou 21h15 pour découvrir la château de Montesquieu sous les étoiles de La Brède.

Réservations obligatoires auprès del’équipe : 06 43 24 55 43 ou http://www.chateaulabrede.com/preparer-sa-visite/

Plongez au XVIIIe siècle, au coeur du Siècle des Lumières et marchez sur les traces du célèbre écrivain et philosophe Montesquieu. Né au château de La Brède, c'est sur ces terres qu'il a vécu et qu'il est toujours revenu fidèle à ses racines. Classée Monument Historique et labellisée Maison des Illustres, explorez la maison où il écrivit ses ouvrages.

Lors de la visite, au fil des différentes pièces, vous découvrirez la vie de l’écrivain, son oeuvre et sa famille : le salon de compagnie, sa chambre à coucher et celle de son secrétaire, la bibliothèque et la chapelle …

Prolongez l’expérience, et faites un saut dans le XIXe siècle en découvrant les aménagements de son arrière petit-fils Prosper de Montesquieu et initiez vous à l’art de vivre et de recevoir dans la salle-à-manger, les chambres et le salon des tapisseries. Pour accéder au château en bus : Empruntez le tramway (ligne B) qui relie Bordeaux à Talence. Empruntez la ligne de bus n°502 – arrêt avenue Capdevielle à la Brède. Le château est accessible en voiture. Il est situé à 25km de Bordeaux. Un parking à l’entrée du château vous donnera accès à la billetterie.

