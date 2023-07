Visite guidée Château de La Brèche Parçay-sur-Vienne Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

Parçay-sur-Vienne Visite guidée Château de La Brèche Parçay-sur-Vienne, 16 septembre 2023, Parçay-sur-Vienne. Visite guidée 16 et 17 septembre Château de La Brèche Visite guidée du parc et de l’extérieur du manoir, de ses douves et du chateau Paladien. Château de La Brèche La Brêche 37220 Parçay-sur-Vienne Parçay-sur-Vienne 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 0680013814 0247585452 Maison seigneuriale du XVIe siècle, remaniée au XVIIe siècle.

Nouveau château construit vers 1845, agrandi en 1913, formant un ensemble couvert en terrasse, harmonieux, d’inspiration paladienne. Parking sur place Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:30:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

