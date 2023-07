Accès au parc du château Bouconville-Vauclair Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair Catégories d’Évènement: Aisne

BOUCONVILLE VAUCLAIR Accès au parc du château Bouconville-Vauclair Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair, 16 septembre 2023, Bouconville-Vauclair. Accès au parc du château Bouconville-Vauclair 16 et 17 septembre Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Entrée libre Balade sur le site de et dans le parc de l’actuel château de la Bove à Bouconville-Vauclair, à proximité du Chemin des Dames… Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair 02860 Aisne Hauts-de-France Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Henri de Benoist Détails Catégories d’Évènement: Aisne, BOUCONVILLE VAUCLAIR Autres Lieu Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Adresse Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Ville Bouconville-Vauclair Departement Aisne Lieu Ville Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair

Château de la Bove 02860 Bouconville-Vauclair Bouconville-Vauclair Aisne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bouconville-vauclair/