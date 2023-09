Visite du manoir de la Bouvardière et du chemin de mémoire du maquis de Saffré Château de la bouvardière Saint-Herblain, 16 septembre 2023, Saint-Herblain.

Visite du manoir de la Bouvardière et du chemin de mémoire du maquis de Saffré Samedi 16 septembre, 10h00, 14h00, 16h30 Château de la bouvardière inscription en amont au 02 28 25 25 55 et présentation d’une pièce d’identité le jour de la visite obligatoires

Le manoir de la Bouvardière et le chemin de mémoire du maquis de Saffré

Visites guidées par Guillaume Veschambre, diplômé en histoire et archéologie et les membres bénévoles du comité du souvenir du maquis de Saffré

Du château de La Bouvardière il ne subsiste que deux édifices : un « manoir » dont la construction date du XVème siècle et le château proprement dit édifié au XVIIème et remanié aux XVIIIème et XIXème siècles dans un esprit classique teinté de baroque.

C’est aussi là que le 29 juin 1944 ont été jugés 35 maquisards dont 27 seront fusillés à quelques pas de là. Les membres du comité du souvenir du maquis de Saffré complèteront la présentation des lieux par le récit de cette histoire, vous emmenant de la salle du procès au monument à la mémoire de ces jeunes gens.

Avec l’aimable autorisation de la CRS 42, installée depuis de nombreuses années à la Bouvardière, qui ouvre exceptionnellement ses portes pour ces visites guidée.

