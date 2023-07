Visite guidée du potager – Conservatoire de la tomate Château de la Bourdaisière Montlouis-sur-Loire, 17 septembre 2023, Montlouis-sur-Loire.

Visite guidée du potager – Conservatoire de la tomate Dimanche 17 septembre, 15h00 Château de la Bourdaisière Tarif réduit pour tous 8 € par personne, gratuit pour les – 5 ans

Visite guidée du potager-conservatoire de la tomate par notre Chef Jardinier, suivi d’un temps d’échange.

Accès à l’exposition « Dessine-moi ta planète » inclus dans le tarif.

Château de la Bourdaisière 25 rue de la Bourdaisière, 37270 Montlouis-sur-Loire Montlouis-sur-Loire 37270 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire http://www.labourdaisiere.com Entre Tours et Amboise, venez à la découverte du domaine du Prince Jardinier.

Situé sur une colline le château vous offre un cadre unique au cœur d’un parc de 55 hectares aux arbres séculaires. Ce château à l’allure Renaissance fut à l’origine une forteresse médiévale bâtie dès 1360 par le Maréchal Boucicault. Il fut transformé à travers les siècles, au gré de ses nombreux propriétaires, et connu les amours de deux rois de France. Forteresse, résidence mais aussi école militaire, maison de retraite, chambre d’hôtes et aujourd’hui hôtel, la Bourdaisière a eu une histoire mouvementée au fil des siècles.

Conservatoire National de la Tomate avec ses 700 variétés, le potager vous permet de redécouvrir ce fruit tant consommé, le jardin moderne aux 400 variétés de dahlias vous émerveille par ses couleurs. La Bourdaisière vous entraîne au cœur d’un laboratoire du Vivant et de la biodiversité dont le propriétaire Louis Albert de Broglie se revendique le porte-parole.

À la Boutique du Prince Jardinier située dans le pavillon, vous pourrez découvrir les produits de la marque du Prince.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T16:00:00+02:00

Château de la Bourdaisière