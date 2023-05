Journée champêtre 2023 Château de La Bouchatte, 4 juin 2023, Chazemais.

Chazemais,Allier

Journée champêtre au Château de La Bouchatte avec déjeuner.

L’Amicale organise une journée champêtre dans le parc du Château de La Bouchatte..

2023-06-04 à 12:00:00 ; fin : 2023-06-04 18:00:00. .

Château de La Bouchatte

Chazemais 03370 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Field day at the Château de La Bouchatte with lunch.

The Association organizes a day in the park of the Château de La Bouchatte.

Día de campo en el Château de La Bouchatte con almuerzo.

La Amicale organiza un día de campo en el parque del Château de La Bouchatte.

Ländlicher Tag im Château de La Bouchatte mit Mittagessen.

Die Amicale organisiert einen ländlichen Tag im Park des Château de La Bouchatte.

