Visite des jardins du château de la Borie Château de la Borie Solignac, 27 mai 2023, Solignac.

Solignac,Haute-Vienne

Visites des jardins du château de la Borie.

En plus du ‘Jardin en Mouvement’ La Borie abrite un potager basé sur les principes de la permaculture et un jardin à la française qui reflète l’histoire du jardin. L’alliance des jardins et parcs fonctionne désormais comme un laboratoire d’observation et d’expérimentation de méthodes contemporaines pour soutenir un écosystème sain et diversifié de 14 ha .

Visite guidée à 15h et 16h30.

Du 27 Mai 2023 au 17 Septembre 2023, visite uniquement sur rendez-vous..

Château de la Borie

Solignac 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Tours of the gardens at Château de la Borie.

In addition to the ?Jardin en Mouvement? La Borie is home to a vegetable garden based on permaculture principles and a formal garden that reflects the garden?s history. The alliance of gardens and parks now functions as a laboratory for observing and experimenting with contemporary methods to sustain a healthy and diverse 14-hectare ecosystem.

Guided tours at 3pm and 4:30pm.

From May 27, 2023 to September 17, 2023, visits by appointment only.

Visitas a los jardines del castillo de la Borie.

Además del Jardin en Mouvement? La Borie alberga un huerto basado en los principios de la permacultura y un jardín formal que refleja la historia del jardín. La alianza de jardines y parques funciona ahora como un laboratorio de observación y experimentación de métodos contemporáneos para mantener un ecosistema sano y diverso que abarca 14 hectáreas.

Visitas guiadas a las 15.00 y 16.30 horas.

Del 27 de mayo de 2023 al 17 de septiembre de 2023, visitas con cita previa.

Besichtigung der Gärten des Schlosses La Borie.

Neben dem « Jardin en Mouvement? Park » beherbergt La Borie einen Gemüsegarten, der auf den Prinzipien der Permakultur basiert, und einen französischen Garten, der die Geschichte des Gartens widerspiegelt. Die Allianz aus Gärten und Parks fungiert nun als Labor für die Beobachtung und Erprobung zeitgenössischer Methoden zur Unterstützung eines gesunden und vielfältigen Ökosystems auf 14 ha.

Führungen um 15 Uhr und 16.30 Uhr.

Vom 27. Mai 2023 bis zum 17. September 2023, Besuch nur nach Vereinbarung.

