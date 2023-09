Découvrez les jardins du château Château de la Borie Solignac, 15 septembre 2023, Solignac.

Découvrez les jardins du château 15 – 17 septembre Château de la Borie 5 € de 4-12 ans. Gratuit – 4 ans. Entrée libre.

Visite : « le jardin en mouvement ».

Château de la Borie La Borie, 87110 Solignac Solignac 87110 Les Ricardies Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 07 85 41 99 55 http://www.artlaborie.com https://www.facebook.com/artlaborie/ [{« type »: « email », « value »: « ino@artlaborie.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 85 41 99 55 »}] Le domaine du château de la Borie est un site culturel dédié à l’étude du jardin contemporain et à l’étude de l’art contemporain.

Situé dans la campagne vallonnée du Limousin au village médiéval de Solignac, à 5 kilomètres au sud de la ville porcelaine de Limoges, le château et ses annexes sont entourés de 14 hectares comprenant un jardin écologique, un parc, un étang et des bois.

La Borie (un terme dérivé semble-t-il du terme occitan « boria » désignant une étable à bœufs) est l’exemple représentatif d’importantes habitations à vocation agricole, qui furent à l’époque régulièrement construites dans les environs de Limoges. Le château de la Borie a été édifié entre 1580 et 1634, à la fin du règne de Louis XIII, dans un style de la Renaissance tardive. Son premier propriétaire fut l’écuyer Martial de Maledent, seigneur de la Borie, président trésorier de France au bureau des finances de la Généralité de Limoges.

Dès la fin du XXe siècle, le château de la Borie est devenu une destination culturelle et les bâtiments et jardins environnants ont été restaurés à cet effet. En 2017, Ardi Poels (historienne de l’art) et Harry Struijker Boudier (em. Professeur de pharmacologie, Faculté de médecine, Université de Maastricht) sont devenus propriétaires de La Borie et ont entamé une nouvelle période.

À l’initiative d’Ardi Poels, le château accueille maintenant une galerie d’art qui présente une jeune génération d’artistes internationaux. En plus des expositions individuelles et collectives, il y a un programme d’accompagnement avec des conférences, des conférences d’artistes et des films d’artistes et des ateliers. La Borie propose également des cours d’art contemporain pour de petits groupes jusqu’à 8 personnes ou en cours privé.

En plus du château, les jardins peuvent être visités et il y a diverses activités au programme autour des thèmes de l’art contemporain, de l’écologie, et de la nature. Train/ Limoges/ Gare Benedictins/ Gare Solignac ( 3 km de Château de la Borie)/En voiture/ 10 minutes de A20/GPSChâteau de la Borie, Route de Solignac, Solignac/ Haute Vienne/ Limoges Gare Benedictins,Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-15T14:00:00+02:00 – 2023-09-15T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Château de la Borie