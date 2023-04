Festival Amitiés Musicales Internationales Chateau de la Borie, 6 mai 2023, Solignac.

Festival Amitiés Musicales Internationales Samedi 6 mai, 20h00 Chateau de la Borie 16 €

Lauréats de Concours Internationaux Grands Amateurs de Piano USA, France, Russie, Italie, Pologne.

Keng Siong Sim (piano) – USA / Singapour

Arstiom et Marina Shaplyka (piano 4 mains) – Biélorussie

Maria Bondarenko (piano) – Biélorussie

Violetta Kataeva (piano) – Biélorussie

Xavier Aymonod (piano) et Etienne Espagne (violon) – France

Geneviève Bouillet (chant) et Sylvain Levy (piano) – France

OEuvres de Bach, Beethoven, Chopin, Wagner-Liszt, Brahms, Fauré, Prokofiev et Rachmaninov.

Tarif unique : 16 euros.

Réservation : https://my.weezevent.com/veil et sur place le soir du concert.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-06T20:00:00+02:00 – 2023-05-06T22:00:00+02:00

concert musique classique

D.R